Solingen: Die Stadtwerke-Busse fahren Umleitungen

Auch in den Nachbarstädten Leichlingen und Haan gibt es närrische Festumzüge, von daher fahren die Busse der Linie 694 am heutigen Samstag, 25. Februar, und der Linie 692 am Sonntag, 26. Februar, eine Umleitung.

Die Aufstellung des Karnevalsumzuges in der Blütenstadt Leichlingen erfolgt heute auf der Landwehrstraße. Durch die Vollsperrung dieser Straße ab bereits 10 Uhr fahren die Busse der Linie 694 Richtung Leichlingen ab der Haltestelle Birkenstraße als Rechtsabbieger über die Eisenbahnbrücke, dann links in die Straße Stockberg und fahren über Unterschmitte bis zur Hochstraße. Dort biegen die Busse links ab zum Bahnhof Leichlingen und fahren auf gleichem Weg wieder zurück, teilt die Sprecherin des Verkehrsbetriebs der Stadtwerke Solingen (SWS), Silke Rampe, mit. In Haan ziehen die Narren am morgigen Sonntag, 26. Februar, über die Dieker Straße, Schillerstraße, Kaiserstraße und Mittelstraße zum Neuer Markt. Dadurch ist nicht auszuschließen, dass es im Bereich Kaiserstraße zwischen 13.30 und 17 Uhr zu Behinderungen auf der Linie 692 kommen kann. Im Bedarfsfall wird kurzerhand eine Umleitung gefahren.

Rosenmontag, 27. Februar, werden ab etwa 13.30 Uhr zahlreiche Buslinien für den Karnevalsumzug in der Solinger Innenstadt umgeleitet. Pendelbusse bedienen dann die verschiedenen Stadtteile. Die Wagen der O-Buslinien 681 bis 684 und 686 sowie der Autobuslinie 690 in Richtung Innenstadt über die Kreuzung Schlagbaumer Straße wenden an der Haltestelle Rathausplatz und fahren denselben Linienweg zurück in die jeweiligen Stadtteile.

Die Busse der Linie 682 von Höhscheid sowie der Linie 685 von Aufderhöhe kommend bedienen die Reisebushaltestelle vor dem Polizeigebäude an der Graf-Engelbert-Straße und wenden dort, um wieder zurückzufahren. Die für die beiden Linien 683 und 684 aus "Süden" kommend eingesetzten Autobusse fahren bis zum Haltepunkt Mitte, wenden dort, um ebenfalls wieder zurück in die jeweiligen Stadtteile zu gelangen. Die Linie 681 von Hästen kommend fährt über den Bahnhof Mitte und dann linksabbiegend bis zur Haltestelle Birkerstraße, wendet und fährt von dort zurück nach Hästen.

Um eine Verbindung zwischen der Haltestelle Wernerstraße und dem Bahnhof Mitte einzurichten fahren die Autobusse der Linien 692, 693 und 695 von der Nordstadt kommend eine Umleitung über die Kronprinzenstraße, weiter über die Mangenberger Straße bis zum Kreisverkehr und biegen dort in die August-Dicke-Straße, dann links in die Kotter Straße und an der Kreuzung Weyersberg rechts in die Friedrichstraße.

Dort bedienen die Busse auch die Haltstelle Bergstraße. An der Einmündung Katternberger Straße fahren die Wagen links und direkt rechtsabbiegend, um auf die Kölner Straße zu gelangen und dann links auf die Straße Birkenweiher bis zum Haltepunkt Mitte zu fahren. Für die Verbindung vom Haltepunkt Mitte zur Wernerstraße fährt die Linie 695 von Meigen kommend ab dem Haltepunkt Mitte über die Birkerstraße, Kölner Straße, Friedrichstraße und Kronprinzenstraße zur Schlagbaumer Straße. Die Linie 698 vom Kannenhof kommend fährt links in die Schwertstraße und weiter über die Birkerstraße ebenfalls zum Schlagbaum.

Während der Dauer des Rosenmontagszuges entfallen die Haltestellen Mühlenplatz, Graf-Wilhelm-Platz, Entenpfuhl und Werwolf wie auch die Haltestelle Wupperstraße der Linie 698. Die Buslinien 689 sowie 691, 694, 697 699 als auch alle vier Taxi-Buslinien sind vom Karnevalsumzug in der Innenstadt unberührt. Die KundenCenter des SWS-Verkehrsbetriebes, an der Kölner Straße und der Düsseldorfer Straße in Ohligs, bleiben Rosenmontag für den Kundenverkehr nur bis 12 Uhr geöffnet. Telefonische Anfragen werden wie gewohnt unter der Rufnummer 295 22 22 beantwortet.

(red)