später lesen Solingen Diebe brechen in Vereinsheim ein Teilen

Twittern





2017-01-23T13:46+0100 2017-01-23T13:39+0100

Die Täter kamen am Wochenende. In ein Vereinsheim an der Zietenstraße in Solingen ist jetzt zum wiederholten Mal eingebrochen worden.