Kurioser Diebstahl: Diebe stehlen Feuerwehrauto

Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr in Solingen ist in der Nacht auf Freitag gestohlen worden. Bereits am Morgen wurde es in einem Gewerbegebiet jedoch wieder sichergestellt.