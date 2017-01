später lesen Solingen Diskussion über die Zukunft der Verkaufssonntage Teilen

Wird es in Solingen weiterhin verkaufsoffene Sonntage geben? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Podiumsdiskussion, zu der die Bergische Volkshochschule jetzt für Dienstag, 17. Januar, in den Bürgersaal der evangelischen Stadtkirche am Fronhof eingeladen hat.