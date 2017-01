Solingen: Drogenkonsum bereitet Polizei Sorge

Autofahrer, die sich unter dem Einfluss von Drogen hinter das Steuer setzen, werden auch in Solingen immer mehr zu einem Problem. "Die Häufigkeit solcher Fälle hat im Verhältnis zu Fahrten von alkoholisierten Verkehrsteilnehmern in den zurückliegenden Jahren zugenommen", sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

In diesem Zusammenhang macht den Beamten vor allem die zuletzt verstärkt zu beobachtende Bagatellisierung sogenannter weicher Drogen zunehmend Sorgen. Dazu zählt die Polizei unter anderem Amphetamine sowie Cannabis, wobei gerade die stets wiederkehrenden öffentlichen Diskussionen um eine mögliche Legalisierung des letztgenannten Rauschgiftes aus Sicht der zuständigen Kommissariate kontraproduktiv sei. Denn vor allem junge Menschen sind für die scheinbaren Verlockungen "weicher" Drogen anfällig - was unter anderem darin seinen Ausdruck findet, dass Drogen auch an Schulen nach wie vor ein Thema sind.

So geht die Polizei davon aus, dass die Zahl der Drogendelikte auf Schulhöfen im Vergleich zu den vergangenen Jahren - wie die Drogenproblematik allgemein - 2016 nicht zurückgegangen ist. Zwar liegen die offiziellen Statistiken für Solingen derzeit noch nicht vor. Doch würde ein Anhalten des Trends bedeuten, dass die Drogenproblematik im zu Ende gegangenen Jahr auf dem hohen Stand von 2015 mit über 400 Fällen in der Stadt geblieben wäre.

Dementsprechend setzt die Polizei weiterhin neben Prävention auf Verfolgung. So halten die Beamten auch das Umfeld von Schulen im Blick. Eine Schwierigkeit dabei ist aber, dass ein Einschreiten erst dann möglich ist, wenn es entsprechende Hinweise und damit genügend Anhaltspunkte für Straftaten gibt.

