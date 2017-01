später lesen Solingen Solingerin wird in S-Bahn von Mann belästigt Teilen

Wie die Polizei gestern mitteilte, ging ein 40-jähriger Mann marokkanischer Herkunft in Hauptverhandlungshaft, nachdem er am Samstag um 4.30 Uhr in der S8 auf dem Weg vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bis Düsseldorf-Kleinenbroich eine 41-jährige Solingerin sexuell belästigte.