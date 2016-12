später lesen Solingen Einbrecher scheitern an Balkontür Teilen

Twittern







Die Diebe mussten unverrichteter Dinge abziehen. Wie die Polizei gestern meldete, sind in den zurückliegenden Tagen Einbrecher an den Sicherungen einer Balkontür zu einer Wohnung an der Parkstraße gescheitert. Trotz Bemühungen gelang es den Unbekannten, die irgendwann in der Zeit zwischen 20. sowie 26. Dezember gekommen waren nicht, die Tür aufzuhebeln. Mehr "Erfolg" hatten hingegen andere Täter am Dienstag an der Kotter Straße. Dort gelang es den Einbrechern zwischen 17.30 und 20.55 Uhr, das Erdgeschossfenster einer Wohnung zu überwinden. Anschließend durchsuchten die Kriminellen die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, stand am Mittwoch noch nicht fest.