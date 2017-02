Herausgerissene Türen und andere Zerstörungen - als die Kindergärtnerinnen und Kinder gestern in die Kita Zietenstraße kamen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung.

Unbekannte Täter waren in der Nacht zu Freitag in die Einrichtung eingedrungen und hatten bei ihrem Beutezug durch den Kindergarten einen Schaden von rund 7000 Euro angerichtet. "Dies ist inzwischen der dritte Einbruchsfall in einer Kita in diesem Jahr", sagte später ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Dabei stand gestern noch nicht einmal fest, was die drei Diebe, die bei ihrer Flucht von einem Zeugen beobachtet wurden, mitgehen ließen. Einen weiteren Einbruch registrierte die Polizei zudem in einem Büro an der Hacketäuerstraße. Die Beamten des zuständigen Kommissariats bieten unter Telefon 0202/284-0 Beratungen zum Thema Einbrüche an.

(or)