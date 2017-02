Solingen: Ende der Eiszeit im Ittertal

Mit über 32.000 zahlenden Besuchern war es die beste Eislauf-Saison. Vorbereitungen für die Freibad-Saison laufen. Von Uwe Vetter

Oldtimermusik erklingt aus dem Lautsprecher. Zwei Jungs haben ihre Eishockeyschläger dabei und spielen sich auf der Freiluft-Eislauffläche im Ittertal lässig, aber gekonnt den Puck zu. Zwei ältere Herren drehen derweil ihre Runden auf der noch gut zu belaufenden Eisfläche, ebenso zwei weitere junge Männer. Sie kommen sich nicht ins Gehege, denn für jeden Kufenflitzer ist gestern Vormittag ausreichend Platz. Und die Bedingungen mit sieben Grad Außentemperatur und ein wenig Wind gar nicht mal so schlecht, um die letzten Runden in dieser Wintersaison auf der Eisfläche im Ittertal zu drehen.

Am Nachmittag wurden die Kompressoren indes abgeschaltet - ab heute herrscht sozusagen Aschermittwoch im Ittertal und die Eislaufsaison ist beendet. Wehmut ist jedoch nicht angesagt. "Es war eine supertolle Saison mit über 32.000 zahlenden Besuchern - so viel wie nie zuvor", sagt Pfarrer Bernd Reinzhagen. Der Vorsitzende des Fördervereins Ittertal kommt mit Blick auf die jetzt zurückliegende Saison gar ins Schwärmen: "Es hat alles gepasst."

Nach der Saison ist im Ittertal aber vor der Saison: "Wir machen uns jetzt daran, die Schwimmbecken zu ertüchtigen", sagt Bernd Reinzhagen. Er geht davon aus, dass das ohne große Reparaturen über die Bühne geht. "Eine kleine Leckage am Nichtschwimmerbecken wurde zwar entdeckt, dass konnte von Betriebsleiter Thomas Czeckay und seinem Team aber ohne große Schwierigkeiten repariert werden", sagt der Vorsitzende des Fördervereins Ittertal. Anfang bis Mitte Mai soll die Freibad-Saison im Ittertal starten, und ginge es nach Bernd Reinzhagen, dann sollte der Super-Winter-Saison nun auch eine Super-Sommer-Saison folgen. Das Hoch "Karl" mit einigen schönen Sommertagen im September bescherte dem Freibad-Betreiber im vergangenen Jahr immerhin noch mit über 25.000 Badegästen einen versöhnlichen Saisonabschluss. "Wir haben in dieser Wintersaison von der Kälte in den Weihnachtsferien profitiert. Das hat uns sehr geholfen", sagt der Vorsitzende des Fördervereins Ittertal mit Blick auf die guten Besucherzahlen.

Schon vor der Freibad-Eröffnung kann im Ittertal intensiv Sport getrieben werden. "Im April werden die Beach-Plätze zur Verfügung stehen", kündigt Reinzhagen an. Unter anderem Volleyball kann dann auf den vier Plätzen des im Mai vergangenen Jahres offiziell eröffneten Sparkassen-Ittertal-Beach gespielt werden. Die Freizeitanlage hat in diesem Jahr aber noch einen weiteren Grund zu feiern. Denn im Mai vor 100 Jahren wurde das Freibad Ittertal offiziell eröffnet. Mit etlichen Veranstaltungen soll der runde Geburtstag gefeiert werden. Beispielsweise "mit einem Nachtschwimmen bis drei Uhr morgens, Live-Musik, Tauchen und illuminierten Becken", sagt Bernd Reinzhagen.

Diese große Geburtstagsparty soll am Samstag/Sonntag, 17./18. Juni, über die Bühne gehen. "Wir werden die Nacht zum Tage machen", sagt der Vorsitzende des Fördervereins Ittertal.

