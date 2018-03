später lesen Solingen Endgültig Grünes Licht für Verkaufssonntag in Ohligs 2018-03-01T18:42+0100 2018-03-02T00:00+0100

Am Ende fand Verdi auch bei der letzten Instanz kein Gehör. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat gestern in einem Eilverfahren entschieden, dass der verkaufsoffene Sonntag am kommenden Wochenende in Ohligs wie geplant stattfinden kann - und somit die Beschwerde der Dienstleistungsgewerkschaft gegen die Sonntagsöffnung der Geschäfte endgültig zurückgewiesen.