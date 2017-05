Solingen: Endspurt auf Hauptverkehrsachse

Die Bauarbeiten auf der Konrad-Adenauer-Straße biegen auf die Zielgerade ein: In der Zeit vom 30. Mai bis Freitag, 2. Juni, sollen nun die beiden über 30 Meter hohen Masten mit den Lichtkränzen demontiert werden.

"Die Arbeiten werden nachts in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens erledigt", sagt Projektleiterin Anke Klink. Sie geht davon aus, dass die ineinandergesteckten Stahlelemente mit einem Kran binnen einer Nacht abgebaut werden können. Vorsorglich habe man aber einige Tage beantragt. Bis dahin sollen auch die aktuell noch laufenden Pflasterarbeiten entlang der Hauptverkehrsachse fertiggestellt sein. Nächste Woche stehen beispielsweise noch Gehwegarbeiten von der Potsdamer Straße bis in Höhe des Theaters auf dem Programm.

Sind die Hochmasten abgebaut und die Gehwegarbeiten erledigt, steht zum Abschluss der Arbeiten des zweiten Bauabschnitts auf der Konrad-Adenauer-Straße nur noch das Aufbringen der Fahrbahndecke an. Zwei Wochenenden im Juni sind dafür laut Projektleiterin Anke Klink vorgesehen - an welchen, das steht noch nicht fest. Vom Rathaus in Richtung Schlagbaum ist jedenfalls ein Wochenende von Donnerstag bis Sonntag geplant, zumal hier auch die Einmündungen Potsdamer Straße und Merianstraße mit neuem, normalen Asphalt versehen werden. Auf der Konrad-Adenauer-Straße selbst wird sogenannter Flüsterasphalt aufgetragen, in Gegenrichtung soll dies von Freitag bis Sonntag geschehen. Klink: "Voraussichtlich Ende Juni sind wir fertig."

(uwv)