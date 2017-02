später lesen Solingen Erhöhter Patienten-Andrang in Klinikum-Notfallambulanz Teilen

2017-02-01

Die Zentrale Notfallambulanz (ZNA) im Solinger Klinikum verzeichnet in den vergangenen Tagen ein extrem hohes Patientenaufkommen. Allein am gestrigen Dienstagnachmittag trafen kurzfristig 30 Notfallpatienten nahezu zeitgleich ein, die dringend versorgt werden mussten. Es handelt sich überwiegend um ältere, chronisch- und schwerstkranke Menschen, deren Zustand sich aufgrund von saisonal bedingten Erkrankungen wie Influenza, grippalen Infekten, infektiösen Durchfallerkrankungen oder Lungenentzündungen schnell verschlechtert. Dies führt dazu, dass bis zu 80 Prozent der Patienten, die in die Notfallambulanz kommen, stationär aufgenommen und behandelt werden müssen.