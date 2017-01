später lesen Solingen Erlebnistouren über das Rasspe-Areal im März FOTO: TEPH FOTO: TEPH Teilen

Beeindruckend und geheimnisvoll - so präsentiert sich das Rasspe-Areal in seiner stummen Erzählung vom Geist vergangener Tage. Fotografen und Filmteams reißen sich darum, die letzten Bilder und Eindrücke festzuhalten. Aufgrund des großen Interesses an dem Gelände bietet die Wirtschaftsförderung in diesem Jahr auch öffentliche Führungen an - am 4. und 18. März, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. In Kooperation mit der IG Stadtführungen Solingen wird die wechselvolle Geschichte des Unternehmens P.D. Rasspe Söhne so noch einmal lebendig. Allerdings nur für eine kurze Zeit. Denn das Areal wird als Industriestandort durch die Wirtschaftsförderung wieder reaktiviert.