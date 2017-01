Solingen: Eröffnung des Galileums verzögert sich

Da die Beseitigung von Erdreich länger dauerte als geplant und nun auch noch die Temperaturen in den Keller gingen, kann das neue Planetarium samt Sternwarte erst 2018 starten. Die Finanzierung für die teure Technik steht inzwischen. Von Martin Oberpriller

Erst bereitete der Abtransport von hunderten Tonnen Aushub Sorgen. Und zuletzt wirbelte auch noch der Kälteeinbruch der zurückliegenden Tage den Zeitplan durcheinander - mit dem Ergebnis, dass der eigentlich angestrebte Eröffnungstermin Ende 2017 nicht mehr länger gehalten werden kann. Wie der Geschäftsführer der Walter-Horn-Gesellschaft, Dr. Frank Lungenstraß, gestern auf Anfrage bestätigte, wird sich die Eröffnung des neuen Galileums in Ohligs um einige Monate verzögern.

"Wir rechnen inzwischen damit, erst im späten Frühling oder im Sommer 2018 starten zu können", sagte Lungenstraß im Gespräch mit unserer Redaktion. Wobei sich die zeitlichen Probleme schon seit einigen Monaten abgezeichnet hatten. Denn da das abzutragende Erdreich zunächst einmal bei jeder neuen Fuhre genau auf mögliche Schadstoffe untersucht werden musste, schob sich die Beseitigung des Bodens immer wieder aufs Neue nach hinten.

Was wiederum zur Folge hatte, dass das mit der Errichtung des Galileums beauftragte Bauunternehmen zwischenzeitlich Arbeiter zu anderen Baustellen abzog - so dass schließlich die gesamte Terminplanung in eine Schieflage geriet. Zwar erwiesen sich die Verdachtsfälle auf Giftbelastungen des Erdreichs am Ende in nahezu allen Fällen als unbegründet. Gleichwohl kosteten die Untersuchungen die Walter-Horn-Gesellschaft zuletzt zwei wertvolle Monate.

Zeit, die angesichts der augenblicklich tiefen Temperaturen sowie der mit dem Frost verbundenen erneuten Verzögerung gleich doppelt weh tut. "Beispielsweise können seit ein paar Tagen keine Betonierungsarbeiten an den Fundamenten für den Neubau mehr durchgeführt werden", berichtete Dr. Frank Lungenstraß am Dienstag von momentanem Stillstand auf der Baustelle, der in Kürze aber der Vergangenheit angehören soll. So wurde bereits Anfang Januar der große Kran auf dem Baugrundstück in Ohligs-Ost aufgestellt. Und überdies ist für die kommende Woche endlich wieder Tauwetter angekündigt, was dazu genutzt werden könnte, dann mit den nötigen Stahlbauarbeiten zu beginnen.

Tatsächlich handelt es sich bei diesen Arbeiten um eines der zentralen Gewerke beim Galileum-Bau. Denn im Rahmen dieses Bauabschnitts wird unter anderem die Verbindung zwischen dem zukünftigen sechsgeschossigen Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude samt Sternwarte auf dem Dach sowie dem eigentlichen Planetarium im alten Kugelgasbehälter geschaffen.

Indes sind die Bauarbeiten nur ein Teil. Darüber hinaus wird das Galileum vor allem mit seiner technischen Ausstattung Maßstäbe setzen, die immer konkretere Formen annehmen. So wurde mit der Unterstützung von Sponsoren sowie Spendern, aber auch aus eigenen Mitteln zuletzt eine Summe von rund 350.000 Euro aufgebracht, die in die Technik fließen werden. Und darüber hinaus einigte sich die Walter-Horn-Gesellschaft nun mit der Stadt-Sparkasse Solingen auf eine Lösung, durch die die Finanzierung der noch offenen 900.000 Euro steht.

"Das ist für uns sehr wichtig", betonte Geschäftsführer Dr. Lungenstraß, der unterstrich, die Hilfe der Sparkasse führe dazu, dass die Horn-Gesellschaft beim Galileum-Bau stets liquide sei.

