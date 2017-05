später lesen Solingen Erster DKM-Messerpreis geht an Reinhard Tschager 2017-04-28T20:06+0200 2017-04-29T00:00+0200

Die jährlich am ersten Maiwochenende stattfindende Messer-Macher-Messe im Deutschen Klingenmuseum ist eine der größten Veranstaltungen in Europa für Freunde handgefertigter Messer. Jedes Jahr zieht die Messe nicht nur hunderte Solingerinnen und Solinger in den Klosterhof, sondern auch viele Gäste aus aller Welt. In diesem Jahr werden 80 herausragende Austellerinnen und Aussteller am 6. Mai ihre Klingen präsentieren - vom klassischen Jagdnicker über edle Taschenmesser bis zum modernen Tactical Knife.