Solingen: Fabrikhalle brennt bis auf Grundmauern ab

Dramatische Szenen in Ohligs: Samstagabend ist die Halle einer Firma abgebrannt. 100 Feuerwehrleute waren - unter anderem mit einem Wasserwerfer - im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Von Martin Oberpriller

Es war der wahrscheinlich größte Einsatz der Solinger Feuerwehr in den zurückliegenden Jahren. Am Samstagabend ist eine leere Fabrikationshalle einer alten Schneidwarenfirma an der Broßhauser Straße in Ohligs zu einem Opfer der Flammen geworden. Das Gebäude brannte bis auf seine Grundmauern nieder, an die 100 Feuerwehrleute waren bis zum frühen Sonntagmorgen im Einsatz.

Dabei ist es wohl lediglich einer sehr glücklichen Fügung zu verdanken, dass nicht noch Schlimmeres passierte und zum Beispiel Menschen verletzt wurden. Denn das Feuer in der Halle wurde eher zufällig entdeckt. Gegen kurz nach 20 Uhr hatte sich ganz in der Nähe ein Löschfahrzeug der Feuerwehr wegen eines Wasserrohrbruchs im Einsatz befunden. Als die Besatzung dieses Fahrzeuges plötzlich einen starken Brandgeruch bemerkte, suchten die Feuerwehrleute zunächst die Umgebung ab und stießen schließlich auf die benachbarte Gewerbehalle.

Tatsächlich schlugen zu diesem Zeitpunkt bereits die Flammen meterhoch aus dem Dach der Halle, so dass den Einsatzkräften der Feuerwehr umgehend klar war, dass das Gebäude selbst nicht mehr zu retten sein würde. Aus diesem Grund konzentrierten sich Feuerwehrleute - nachdem sie Verstärkung angefordert hatten - zunächst darauf, das Großfeuer auf irgendeine Art und Weise unter Kontrolle zu bekommen.

Denn dadurch, dass sich der Brand in einer rasenden Geschwindigkeit ausbreitete, bestand die Gefahr, die Flammen könnten auch noch auf benachbarte Häuser sowie einen an die Halle angrenzenden Laubwald übergreifen. Deshalb wurden, als die Verstärkung eingetroffen war, in einem ersten Schritt zwei Einsatzabschnitte gebildet, um daran anschließend mit riesigen Drehleitern, etlichen Rohren und sogar einem Wasserwerfer dem Feuer sprichwörtlich zu Leibe zu rücken.

Dabei erwies sich der Einsatz als ausgesprochen kompliziert, weil sich in der alten, nicht mehr genutzten Halle leicht entzündliche Materialien befanden. Stundenlang stand über Ohligs eine große Rauchwolke, während der Schein der Flammen schon von weitem sichtbar war. Am Ende hatten es die Feuerwehrleute dann aber doch geschafft, den Brand so weit einzudämmen, dass der Wald und die anderen Häuser nicht länger in Gefahr waren.

Gleichwohl dauerte es noch Stunden, ehe das Feuer bekämpft worden war. Beispielsweise blieben mögliche Brandnester unter dem inzwischen eingestürzten Dach lange Zeit ein Unsicherheitsfaktor, weswegen sich die Feuerwehr entschied, Teile der Giebelwand der Halle einzureißen.

Insgesamt dauerten die Löscharbeiten bis Sonntagmorgen, im Einsatz waren neben Kräften aller drei Berufsfeuerwehr-Wachen überdies Freiwillige der Löscheinheiten 1,2,3, 4, 5, 6 sowie 7. Ferner wurden die Retter von den Stadtwerken, dem Technischen Hilfswerk und dem Arbeiter-Samariter-Bund unterstützt. Die Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Die Kripo ermittelt, Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

