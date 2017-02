Solingen: Fachleute diskutieren über "Sonntag der Entspannung"

Der Sonntag ist Kirchen und Gewerkschaften - im direkten beziehungsweise übertragenen - Sinn heilig. Nicht zuletzt darum wehren sich die Institutionen gegen verkaufsoffene Sonntage.

Allerdings gibt es nun erste Überlegungen, demnächst einen "Sonntag der Entspannung" einzuführen. Geboren wurde jene Idee bei einem Treffen in dieser Woche im Rathaus. Rechtsdezernent Jan Welzel hatte Kritiker sowie Befürworter von Verkaufssonntagen an einen Tisch gebeten, um die Möglichkeiten von verkaufsoffenen Sonntagen für 2017 zu erörtern. "Dabei kam der Gedanke auf, sich mal Gedanken über einen Sonntag unter dem Motto ,Solingen entspannt sich' zu machen", bestätigte jetzt eine Stadtsprecherin, die betonte, die Überlegungen befänden sich zurzeit erst in einem frühen Stadium.

Dementsprechend ist auch noch unklar, wo ein "Entspannungssonntag" über die Bühne gehen und wie der Einzelhandel gegebenenfalls einbezogen werden kann. Die Gewerkschaft Verdi hatte zuletzt gegen verkaufsoffene Sonntage geklagt. Das Gesetz sieht vor, dass diese nur in Kombination mit einem Fest stattfinden dürfen - wobei die Feste mehr Besucher als die Läden anziehen müssen. Bislang wurden Termine für drei Verkaufssonntage in Ohligs, Höhscheid sowie Mitte gefunden. Über weitere Öffnungen soll im März verhandelt werden.

