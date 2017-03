später lesen Solingen Familienvater randaliert in Asylbewerberunterkunft 2017-03-01T19:22+0100 2017-03-02T00:00+0100

Ein 45-jähriger Mann aus Serbien hat am Dienstagabend in der städtischen Asyleinrichtung an der Friedrich-Ebert-Straße in Wald für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zuvor hatte der Betrunkene randaliert und auch Sozialarbeiter der Einrichtung bedroht.