Solingen: Feuerwehr befreit Menschen aus brennendem Haus

Im Solinger Stadtteil Höhscheid ist am Dienstagvormittag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete eingeschlossene Hausbewohner mit einer Drehleiter aus den Flammen. Von Martin Oberpriller

Der erste Alarm war gegen kurz nach 11 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Solingen eingegangen. Am Dienstagmittag dauerte der Einsatz der Rettungskräfte an der Straße Lindenhof weiter an, bestätigte die Leitstelle auf Anfrage unserer Redaktion.

"Wir sind mit zwei Einheiten vor Ort", hieß es aus der Leitstelle. Zur Ursache des Brandes lagen am Dienstagmittag noch keine Erkenntnisse vor.