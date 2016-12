Solingen: Fleißige Helfer im Hintergrund

Weit mehr als 600 Kinder bekamen am Mittwochabend ihr Geschenk bei der großen Bescherung der Aktion Wunschzettel. Der festlich geschmückte Saal, die ordentlich sortierten Pakete und die schnelle Ausgabe lagen dabei in den Händen von fleißigen Helfern im Hintergrund. Insgesamt 36 Freiwillige haben tatkräftig mit angepackt, damit auch bei jedem Kind das richtige Geschenk ankam. Das waren Freiwillige von der Tafel und der Morgenpost, von lokalen Firmen und der Stadt, aber auch Morgenpost-Leser, die von der Aktion erfahren hatten und helfen wollten. Darunter gibt es Helfer, die sich seit Beginn der Aktion beteiligen. Iris Michelmann, Ratsmitglied der Grünen, engagiert sich bereits seit 2008. Einen besonderen Dank richtete der Weihnachtsmann höchstpersönlich an die "Mutter aller Wunschzettel". Isolde Wunderlich, Redaktionssekretärin der Morgenpost, hat die Wunschzettel an die Leser ausgegeben, die Geschenke angenommen und in den Redaktionsräumen gelagert. Die Organisation übernimmt sie schon seit der ersten Runde der Aktion Wunschzettel vor neun Jahren. Schon damals kamen rund 350 Mädchen und Jungen, deren Eltern bei der Tafel registriert waren, zur Bescherung ins Theater und Konzerthaus. Heute hat die Aktion noch größere Dimensionen angenommen. Fast doppelt so viele Kinder hatten die Wunschzettel ausgefüllt und wurden mit einem Geschenk bedacht - so viele wie noch nie. Die zu beschenkenden Kinder waren in diesem Jahr im Durchschnitt ein bisschen jünger als früher. Es sind auch viele ganz Kleine dabei, die erst 2015 geboren wurden und für die Mama oder Papa die Wunschzettel ausfüllen mussten.

Dafür sind die Spender aus Solingen verantwortlich. Jeden Tag kamen Morgenpost-Leser in die Redaktion und pflückten so viele Wünsche vom Baum, wie sie erfüllen wollten. Und auch Firmen zeigten sich großzügig. Das Architekturbüro Bachmann Kern & Partner ist seit Jahren dabei und hatte in diesem Jahr 15 Karten übernommen, die Metallgießerei Seifert erfüllte 18 Wünsche. Zum ersten Mal dabei waren die Firmen GE Healthcare und WKM Plastics, die 20 beziehungsweise 17 Wunschzettel vom Weihnachtsbaum übernommen hatten. Auch das Friedrich-List-Berufskolleg hatte unter der Organisation von Lehrerin Angelika Wittoch die Rekordzahl von 41 Wunschzetteln übernommen.

Quelle: RP