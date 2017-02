später lesen Solingen Flüchtiger Unfallfahrer verliert Nummernschild Teilen

Die Einsicht kam entschieden zu spät. Wie die Polizei am Samstag meldete, war es am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Innenstadt von Solingen auf der Goerdelerstraße/ Amtstor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.