Solingen: Förderschulen: Gewerkschaft schlägt Alarm

An den Solinger Schulen gibt es laut GEW einen massiven Mangel an Lehrkräften. Kollegien seien maßlos überlastet.

Die Hilferufe aus den Klassenzimmern werden immer lauter. Denn in den Solinger Förderschulen sowie in den Verbundschulen mit Schwerpunkt Lernen fehlen Lehrer, so dass die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Kollegen inzwischen an einer Schmerzgrenze angekommen glaubt.

"So kann es nicht weiter gehen", sagte gestern Ute Halein, die bei der GEW Solingen Mitglied der Fachgruppe Förderschulen ist. Ganze Kollegien hätten ihre Belastungsgrenze erreicht. Beispielsweise seien viele Lehrer dauerhaft krankgemeldet - was die ohnehin existente Personalnot weiter verschärfe.

Dabei sind die Probleme nach dem Dafürhalten der Gewerkschaftler in gewisser Weise hausgemacht. Da "viele Kollegen im Rahmen der Inklusion an Regelschulen abgeordnet" seien, gestalte sich die Lage an den Förderschulen stets dramatischer. "Inklusion ist ein wunderbarer Grundgedanke", hieß es am Dienstag bei der GEW. Allerdings sei die Öffnung von Regelschulen für behinderte Kinder in NRW zu schnell vonstatten gegangen.

Laut Gewerkschaft mit fatalen Folgen. "Im Moment baden das die Kinder, Familien und Lehrkräfte aus", monierte die GEW Solingen jetzt in einer Erklärung und forderte dementsprechend ein ganzes Bündel an Maßnahmen. So sei es unabdingbar, unter anderem mehr Studienplätze zur Verfügung zu stellen, den Numerus clausus im Fach Sozialpädagogik abzuschaffen, Vertretungskräfte zu qualifizieren, Lehrer aus anderen Bundesländern anzuwerben sowie die vorhandenen Sonderpädagogen an einigen wenigen Schulen zu bündeln. Gleichzeitig mahnte die GEW, nicht alle Kinder seien unter den momentanen Bedingungen für die Inklusion geeignet. Für sie sei die Förderschule weiter der bessere Lernort. Und in diesen Fällen müsse dann das Wohl des Kindes zur Not auch über dem Elternwillen stehen.

(or)