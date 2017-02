Solingen: Frühlings-Frisuren: Apricot, blumig, vegan

In Solinger Friseur-Salons werden neue Trends umgesetzt: Locken, Bobs und Pastellfarben bei Frauen, bei Männern der "Undercut". Von Deborah Hohmann

Die Temperaturen am vergangenen Wochenende haben es gezeigt: Der Frühling naht, und auch die neuesten Frisurentrends sind von der beginnenden Jahreszeit inspiriert: "Pastelltöne, leichte Wellen und lockere Flechtfrisuren sind momentan sehr gefragt", berichtet Vanessa Statz von Coiffeur Statz in Aufderhöhe.

Apricot ist hierbei das neue Rosa: War im letzten Jahr pastellfarbenes Pink der Renner, so sei derzeit der wärmere Aprikosenton im Kommen. Der kann je nach Belieben vom leichten Hauch bis zur intensiven Farbe angemischt werden. Wer es gerne natürlicher mag, kann auf blonde Strähnen setzen. Neu ist die Technik "Foilayage", die sich von der Färbtechnik "balayage" (aus dem Französischen übersetzt 'kehren') ableitet. Bei der Balayage-Technik trägt der Friseur die Farbe freihändig mit dem Pinsel auf, beim "Foilayage" kommt noch ein Element hinzu: "Mit einzelnen Foliensträhnen in den Längen werden zusätzliche Höhepunkte gesetzt, die das Ganze noch natürlicher aussehen lassen", erklärt Vanessa Statz. Neu auf der Palette sind vegane Farben, die zwar nicht so lange halten wie herkömmliche Produkte, dafür aber das Haar weniger angreifen. Was das Styling betrifft, so wähle man zu Beginn des Frühlings gerne wieder lässige Zöpfen und Flechtfrisuren - auch in Kombination mit Blumenschmuck.

Auch Wimpern erfahren derzeit einen neuen Trend: Mit den sogenannten "Eyelash Extensions" werden sie verlängert und verdichtet. "Hier kann ebenfalls zwischen natürlichem und auffälligem Look gewählt werden", erklärt Salon-Kosmetikerin Stefanie Neuber.

Bei den Männern geht der aktuelle Trend zurück in die Fünfziger, Stichwort: Pompadour. Wer dabei an Elvis Presley und seine Tolle denkt, liegt gar nicht so falsch. Neu ist die Verbindung mit dem angesagten Undercut, bei dem die Haare der unteren Kopfhälfte abrasiert werden, das Deckhaar jedoch stehen bleibt. Statt es aber nur runterhängen zu lassen, verhelfen Haarspray und Gel dem Deckhaar zu neuem Volumen. Eine weitere Variante ist die abgestufte Rasur der unteren Kopfhälfte.

Auch bei Haarmoden Dahmann an der Wupperstraße sind die neuen Trends angekommen. Die Kundinnen von Saloninhaberin Claudia Dahmann sind nicht nur an Pastelltönen, sondern sehr an Rottönen interessiert: "Rot ist jetzt wieder im Kommen, da es in Verbindung mit Sonnenschein ganz anders wirkt und viel glänzender ist." Nicht ganz so frisch-frühlingshaft, aber trotzdem auch jetzt beliebt: helle Grautöne. Beim sogenannten "Granny-Look" geht es aber keineswegs um ältere Damen, sondern um junge Frauen, die sich ihren Schopf ganz freiwillig silbern färben.

Beim Styling setzt auch Dahmann auf lockere Wellen, die mit dem Lockenstab möglichst groß und damit natürlich geformt werden. Bei den Haarschnitten zeige sich eine deutliche Tendenz zu Kurzhaarfrisuren, nach dem Motto "Frühjahrsputz": alles muss weg. Besonders modern sei hierbei der ausrasierte Nacken. Weniger radikal, aber immer noch gleichermaßen beliebt ist der Bob in verschiedenen Varianten und Längen.

Was die Männer betrifft, ist auch hier der Undercut gefragt. Den schneidet Claudia Dahmann gerne, sowohl bei 13-jährigen Jungs als auch gestandenen Männern: "Es gab noch nie so eine schöne Herrenfrisur." - Oder eben doch, wenn auch leicht abgewandelt: in den Fünfzigern.

Mit Männerfrisuren kennt sich auch Antonio Mangia vom Ohligser Friseursalon "Immagine - Hairdesign Toni" bestens aus. Viele Fußballer gehen bei ihm ein und aus, darunter auch der ehemalige Nationalspieler Thomas Brdaric und einige Spieler vom VfB Solingen. Neben dem Undercut mit Pompadour sei bei Männern mit längeren Haaren der Dutt stark im Trend, den man je nach Haarstruktur mit Wachs und Gel hinbekommt. Bärte würden momentan sehr wenig getragen werden, allerhöchstens ein Dreitage-Bart. "Die Männer sind 2017 gepflegter als je zuvor", stellt Antonio Mangia fest.

Bei den Damen sieht auch er die Pastelltöne im Kommen, farblich "Aprikose bis Aperol-Spritz". Der nach dem beliebten Aperitif benannte Farbton ist intensiver und etwas rötlicher als Apricot. Doch auch der Silberhaar-Look sei nach wie vor in Mode.

Beim Styling sieht er ein Comeback der Locken: "Frauen wollen wieder lockiges Haar haben." Dauerwelle sei dafür jedoch nicht mehr das Mittel der Wahl, vielmehr Lockenstäbe und andere Accessoires, mit denen lockere Wellen gelingen.

