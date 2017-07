später lesen Solingen Fünf Unternehmen laden ein zum Schneidwaren-Samstag 2017-07-04T18:07+0200 2017-07-05T00:00+0200

Zum neunten Mal bieten am 2. September fünf engagierte Schneidwaren-Unternehmen einen Tag der offenen Tür an. Die Traditionsbetriebe Niegeloh, Carl Mertens, Güde Messer, Windmühlenmesser und Kretzer Scheren laden Interessierte zum Schneidwaren-Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr ein.