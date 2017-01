Solingen: Giftstoffbelastung kommt auf Prüfstand

Bis Ende 2017 misst das Landesumweltamt in der Nordstadt die Belastung der Luft mit Stickoxiden und Feinstaub. Die Ergebnisse sollen Basis für eventuelle Reinhaltemaßnahmen sein. Die Stadt setzt prinzipiell auf Ausbau der E-Mobilität. Von Martin Oberpriller

Das Bild, das sich gestern Mittag an der Konrad-Adenauer-Straße in der Nordstadt bot, hatte nichts Ungewöhnliches. Praktisch ohne Unterbrechung schoben sich Autos, Laster sowie Busse durch die Häuserschlucht an der vierspurigen Straße, die zu beiden Seiten dicht bebaut ist. Wobei kaum einer der Fahrer den unscheinbaren beigen Kasten am Fahrbahnrand auch nur eines Blickes würdigte.

Allerdings könnte die Messstation des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), die seit Anfang Januar an der Konrad-Adenauer-Straße steht, die zukünftige Entwicklung des Verkehrs in Solingen durchaus beeinflussen. Denn bis Ende 2017 liefert die Apparatur den Fachleuten des LANUV Daten über die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid sowie Feinstaub - was wiederum darüber entscheidet, ob und gegebenenfalls wo beziehungsweise in welcher Größe in der Klingenstadt eine Umweltzone eingerichtet wird.

Dabei handelt es sich um die erste Überprüfung der Luftqualität an dieser Stelle seit zehn Jahren. Nachdem die Giftstoffkonzentration durch den Verkehr zuletzt 2007 gemessen worden war, brachte der Rat im Dezember auf Antrag der Grünen die neue Aktion auf den Weg. Denn in den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen an die Luftgüte merklich verändert, so dass an viel befahrenen Strecken wie der Adenauer-Straße die Belastung der Anwohner stets aufs Neue zu beobachten ist.

"Immerhin wird die Straße zwischen Rathaus und Mühlenplatz täglich von 38.000 Fahrzeugen genutzt", sagte Stadtdirektor Hartmut Hoferichter, der den Messcontainer am Dienstag mit Dr. Klaus Strehlau, Stadtdienstleiter Natur und Umwelt, sowie Dr. Klaus Vogt und Michael Reinke vom LANUV vorstellte. Tatsächlich hat es der Kasten in sich. Vollgestopft mit Technik sendet die 100.000 Euro teure und zwei Meter lange Box stündlich die neuesten Daten aus der Nordstadt in das Rechenzentrum des Landesamtes in Essen, wo Ende 2017 sämtliche Messergebnisse ausgewertet werden. Indes geht es aber nicht nur darum, der zuständigen Bezirksregierung auf dieser Basis eine Entscheidungsgrundlage für möglicherweise notwendige Maßnahmen zur Luftreinhaltung an der Konrad-Adenauer-Adenauer-Straße zu liefern. Vielmehr umfassen die Berechnungen auch Parameter, die Rückschlüsse auf die Belastung in anderen Stadtteilen zulassen. Und es fließen potenzielle zukünftige Entwicklungen in die Berechnung mit ein.

So rückten beispielsweise jüngst bei der Diskussion um die Einführung einer "blauen Umweltplakette" einmal mehr Dieselfahrzeuge in den Fokus. Von diesen Autos, die vor allem für den Ausstoß von Stickoxiden und Feinstaub verantwortlich gemacht werden, waren - Stand gestern - exakt 28.704 Autos in Solingen angemeldet. Gleichwohl nimmt in der Klingenstadt der Anteil der Elektrofahrzeuge langsam zu. "Allein zwischen September und Januar stieg die Zahl der reinen E-Autos von 157 auf 169 Fahrzeuge", sagte eine Rathaussprecherin auf Anfrage.

Was wiederum im Sinne der Stadt ist. "Wir wollen die Infrastruktur für Ladestationen ausbauen", betonte noch einmal Stadtdirektor Hoferichter, der zudem auf den Solinger Standortvorteil Obusse verwies. Ein gewichtiges Argument, wie auch Dr. Klaus Vogt als Verantwortlicher für Luftreinhalteplanung bei LANUV bestätigte. In der Tat habe der hohe Anteil von Obussen schon 2007 dafür gesorgt, dass die Messergebnisse in Solingen nicht extrem gewesen seien, sagte Vogt, der gestern im Übrigen "standesgemäß" nach Solingen gekommen war: im E-Auto.

