Aktion Wunschzettel: Große Bescherung mit 700 Kindern

Ein Geschenk für jedes Kind - das machte bei der Aktion Wunschzettel rund 700 Präsente. Und die gingen gestern bei der traditionellen Bescherung im Großen Konzertsaal des Theater und Konzerthauses an die aufgeregten Kinder.

Die Aktion Wunschzettel haben die Tafel und die Solinger Morgenpost gemeinsam realisiert. Kinder, deren Eltern bei der Tafel registriert sind, hatten ihre Wünsche auf Zetteln notiert und am Weihnachtsbaum in der Redaktion aufgehängt. Auch Daniel Salik durfte sich gestern ein Geschenk beim Weihnachtsmann abholen. Der Achtjährige hatte sich einen Tretroller gewünscht und von einem großzügigen Morgenpost-Leser bekommen. Im Anschluss durften die Kleinen noch Fotos mit dem Weihnachtsmann machen. Eine ausführliche Reportage erscheint in unserer Heiligabend-Ausgabe am kommenden Samstag.

(veke)