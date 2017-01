später lesen Solingen Grossmann bis März leergeräumt FOTO: Martin Kempner (Archiv) FOTO: Martin Kempner (Archiv) Teilen

Twittern





2017-01-12T19:22+0100 2017-01-13T00:00+0100

Weitere Maschinen der insolventen Stahlgießerei an der Wittkuller Straße in Wald wurden in einer zweiten Runde versteigert. Zudem läuft noch der Verkauf von Großanlagen. Wirtschaftsförderung hat Interessenten für das Gelände. Von Uwe Vetter