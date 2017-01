Kommentar: Gutachten und Kosten kann sich die Stadt oftmals sparen

Der Ärger über das nach Angaben der Stadt schlechte Gutachten von Rödl & Partner zu Einsparungen bei den Beteiligungen ist immer noch nicht abgeklungen. Und tatsächlich: Sollte sich herausstellen, dass die Prüfer ihrem Auftrag aus eigenem Verschulden nicht gerecht geworden sind, ist zu überlegen, wie die Firma zu einer -zumindest teilweisen - Verantwortung gezogen werden kann.

Allerdings ist es erfahrungsgemäß schwer, eine wasserdichte Beweisführung auf die Beine zu stellen. Denn am Ende kommt es auf einzelne Formulierungen in der Auftragsvergabe an - so dass die städtischen Verantwortlichen auch einmal einen Blick auf das grundsätzliche Problem werfen sollten.

Immer wieder ist zu hören, externer Sachverstand sei nötig, wenn es darum gehe, Einsparpotenziale zu benennen. Mit Verlaub, aber das kann ja wohl so nicht stimmen, wenn man sich die Entscheidungen zur BSG anschaut. Die wurden schließlich zum großen Teil mit dem Sachverstand in die Wege geleitet, der bei der Stadt sowie ihren Beteiligungen vorhanden ist.

Es ist also zu überlegen, ob Gutachten von draußen überhaupt Sinn machen. Im Einzelfall mag dies durchaus zutreffen. Aber ein Naturgesetz ist das - siehe Beteiligungen - gewiss nicht. Zumal sich niemand etwas vormachen sollte. Selbst gute Berater ziehen nach ihren Expertisen weiter. Die Verantwortung für Entscheidungen tragen in jedem Fall Politik sowie Verwaltung. Da wäre es doch sinnvoll, wenn wenigstens der Steuerzahler nicht auch noch die Kosten für unsinnige Gutachten zu schultern hätte.

