später lesen Solingen Hallenbad: Grundsteinlegung nun für Anfang Mai geplant FOTO: Stephan Köhlen FOTO: Stephan Köhlen 2018-03-19T19:02+0100 2018-03-20T00:00+0100

Erst am gestrigen Montag - und nicht wie zunächst angekündigt am Ende der vergangenen Woche - nahm der Kampfmittelräumdienst das Baufeld für das neue Hallenbad Vogelsang an der Focher Straße in Augenschein und nahm entsprechende Bohrungen vor.