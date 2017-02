Solingen: Handwerk bietet Zukunftsperspektiven

Mehr als 200 Jugendliche nutzten das Bewerberdating der Kreishandwerkerschaft zur Kontaktaufnahme mit Betrieben. Von Uwe Vetter

Wer hoch hinaus will, sollte schwindelfrei sein. "Es wird bei uns zudem hart gearbeitet", sagen Stefan Bruchhaus und Kai Worring. "Doch es gibt dafür gutes Geld und eine Zukunftsperspektive", ergänzen der Obermeister der Dachdecker-Innung und sein Stellvertreter. Gleichwohl sind im Dachdecker-Handwerk noch einige Ausbildungsstellen unbesetzt. "Wir bekommen relativ wenig Bewerbungen", bedauert Bruchhaus.

Von daher beteiligten sich die Dachdecker wie andere Handwerker-Innungen am zweiten Azubi-Bewerberdating der Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal in den Räumen an der Heinestraße. Heute wird das Bewerberdating am Hofkamp 148 in Wuppertal fortgesetzt. "Allein in Solingen haben die Betriebe knapp 50 Lehrstellen angeboten. Insgesamt sind über 100 Ausbildungsplätze frei, die das Handwerk mit Nachwuchskräften besetzen will.

Mit von der Partie ist auch das Kfz-Gewerbe. Deren Obermeister Matthias Ehlers kann sich zwar über einen Mangel an Bewerbern nicht beklagen. "Allerdings brauchen wir qualifizierte Bewerber", sagt Ehlers, Geschäftsführer von Toyota Lackmann an der Schützenstraße, mit Blick auf den Beruf des Kfz-Mechatronikers. Die Lackmann-Gruppe investiert aktuell in ein neues Autohaus an der Walder Südumgehung, Ende März soll der Umzug zur CarlRuß-Straße dorthin erfolgen. "Wir suchen für die Gruppe insgesamt acht Auszubildende", sagt Ehlers, der mit der Kfz-Innung auch heute beim Bewerberdating in der Kreishandwerkerschaft Wuppertal vor Ort ist.

"Wir haben in Solingen diesmal auf kaufmännische Berufe verzichtet und den Schwerpunkt auf Handwerk pur gelegt", erklärt Sascha Bomann, Leiter der Berufsausbildungsabteilung der Kreishandwerkerschaft. Das liegt aber auch daran, dass die Betriebe für diesen Bereich kaum Lehrstellen gemeldet hatten. Dennoch war der kleine Saal der Kreishandwerkerschaft an der Heinestraße in der Solinger City noch vor dem offiziellen Beginn schnell gefüllt. "Wir haben für das Bewerberdating unter anderem Schulen in Solingen und Wuppertal angeschrieben", sagt Bomann, der sich über den großen Zuspruch freut: "239 Jugendliche haben wir gezählt, die zum Bewerberdating gekommen sind - etwas mehr als im Vorjahr". Und es waren laut Bomann vor allem "sehr interessierte Jugendliche" gekommen. "Die Unternehmen waren zufrieden - auch von der Qualität der Bewerber", sagt der Leiter der Berufsausbildungsabteilung der Kreishandwerkerschaft. Einige Betriebe aus den Bereichen Kfz, Tischler und Sanitär hätten mit Jugendlichen Praktika für die Osterferien vereinbart. "Daraus ergeben sich im Sommer vielleicht Ausbildungsverträge", hofft Sascha Bomann.

Maler-, Tischler und Friseur-Innung waren unter anderem unter den 23 Ausstellern. Gesucht wurden von Betrieben aber auch Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Informationselektroniker, Fotograf, Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer, Stuckateur, Straßenbauer, Maurer, Kanalbauer, Holz- und Bautenschützer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Estrichleger sowie Stahl- und Betonbauer.

In den Wuppertaler Räumen der Kreishandwerkerschaft sind heute unter anderem auch Vertreter von Betrieben vor Ort, die eine Ausbildung zum Kaufmann/frau für Büromanagement anbieten sowie in den Bereichen Fachinformatiker (plus duales Studium), Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft im Fahrbetrieb, Augenoptiker, Feinwerkmechaniker, Garten- und Landschaftsbauer, Orthopädieschuhmacher und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk.

