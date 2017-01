Im Solinger Stadtteil Höhscheid ist am 03.01.2017 in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen.

Der erste Alarm war gegen kurz nach 11 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Solingen eingegangen. weniger

Am Dienstagmittag dauerte der Einsatz der Rettungskräfte an der Straße Lindenhof weiter an, bestätigte die Leitstelle auf Anfrage unserer Redaktion.