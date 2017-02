Solingen: Heckeschneiden nur noch bis Monatsende

Hobbygärtner treffen bereits die ersten Vorbereitungen für den Frühling. Experten sagen, worauf man bei der Pflege der eigenen Pflanzen achten sollte. Von Alexander Riedel

Die Sonne steht spürbar länger am Himmel und das Thermometer traut sich in diesen Tagen bereits in den zweistelligen Bereich: Und so treibt es bereits manch einen Hobbygärtner wieder ins Freie. "Dabei ist ja im Grunde noch tiefster Winter", sagt Christian Busch vom gleichnamigen Meisterbetrieb für Garten- und Landschaftsbau. Dennoch eignet sich der Februar, wenn es nicht gerade zu eisig ist, für einige wichtige Arbeiten: Denn nur noch bis Ende des Monats können Hecken und Gebüsche radikal zurückgeschnitten und gerodet werden. Das ist nämlich vom 1. März bis zum 30. September nicht erlaubt, um Nist- und Brutstätten von Tieren nicht zu zerstören. Gerade die gegenwärtig milden Temperaturen bieten Gartenbesitzern überdies die Gelegenheit, ihre Beete aufzuarbeiten. Rasenflächen sollten zudem von verdorrtem Laub befreit werden, damit das Gras wieder nachwachsen kann. Das Aussäen von Samen lohne sich in dieser Zeit bei den meisten Blumenarten allerdings noch nicht, sagt Busch.

Dafür decken sich viele Gartenfreunde bereits wieder mit Frühblühern ein. Davon berichtet auch Roland Krüger vom Blumenfachgeschäft Grüner Laden. "Die Leute wollen sich wieder etwas Buntes nach Hause holen, nach dem grauen Anblick der letzten Monate", sagt der Händler, der mit seinem Geschäft in Solingen an der Holbeinstraße in Wald und am Werwolf in der Innenstadt vertreten ist. Zwiebelpflanzen wie Narzissen und Hyazinthen sowie Krokusse stünden bei den Kunden hoch im Kurs. "Diese Gewächse vertragen auch Kälte, die natürlich immer noch kommen kann", erklärt Krüger. Zwiebelpflanzen sei es im Grunde egal, wie kalt es ist. Dennoch rät er Blumenfreunden, Balkonpflanzen in kalten Nächten noch einmal in die Wohnung zu holen. "Allerdings hilft es auch schon, wenn die Blumen direkt an der Hauswand stehen."

Christian Busch warnt derweil vor einem groben Fehler, den viele Besitzer von im Freien stehenden Gewächsen in den Wintermonaten begehen: "Man sollte auf keinen Fall vergessen, sie zu gießen." Der Irrglaube, Feuchtigkeit sei in der kalten Jahreszeit ohnehin genug vorhanden, könne zum ernsthaften Problem für die Pflanzenwelt werden: "Durch gefrorene Böden steht ihnen das Wasser im Erdreich nicht zur Verfügung." Auch winterharte Pflanzen drohen somit schlicht zu vertrocknen.

Für Besitzer von frostempfindlichen Palmenarten oder Kamelien hat Busch ebenfalls einen Tipp: "Man kann sie weiter vor kalten Temperaturen schützen, indem man um ihren Ballen herum Mulch anbringt." Denn, auch wenn der Frühling gefühlt schon da ist - ein weiterer Wintereinbruch ist in den nächsten Wochen schließlich immer noch möglich.

Quelle: RP