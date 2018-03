Der Kaiserwagen fährt auf der Schwebebahn-Strecke über die Wupper.200 Euro.Die Gäste der Trauung werden bei richtig großen Gesellschaften auf zwei historische Kaiserwagen verteilt, die allerdings nicht per Durchgang miteinander verbunden sind. weniger

Schwebebahn Wuppertal Der Ort Der Kaiserwagen fährt auf der Schwebebahn-Strecke über die Wupper. Zusatzkosten 200 Euro. Besonderheiten Die Gäste der Trauung werden bei richtig großen Gesellschaften auf zwei historische Kaiserwagen verteilt, die allerdings nicht per Durchgang miteinander verbunden sind.

Schloss Burg Der Ort In der Kemenate von Schloss Burg können sich Paare im ritterlichen Ambiente das Ja-Wort geben. Zusatzkosten 200 Euro. Besonderheiten Von April bis Dezember finden hier einmal im Monat freitags zwischen 10 und 13 Uhr Trauungen statt.

Werkzeugmuseum Remscheid Der Ort Das Deutsche Werkzeugmuseum in Hasten ist der jüngste der besonderen Trauorte in Remscheid. Zusatzkosten 100 Euro. Besonderheiten Ehepaar und Besucher sitzen mitten im Ausstellungsraum des Museums und blicken unter anderem auf die große Dampfmaschine.

Balkhauser Kotten Der Ort Die Räume des Balkhauser Kottens sind seit 2017 als Trauort anerkannt. Zusatzkosten 200 Euro. Besonderheiten Das Baudenkmal an der Wupper bewahrt die alte Handwerkstradition der Schleifer. Trauungen können auch auf der Freifläche stattfinden.

Ülfebad Radevormwald Der Ort Romantik am Wasser – mit der Möglichkeit, ein Liebesschloss anzubringen. Zusatzkosten 25 Euro. Besonderheiten Hochzeiten nur im Juni, Juli und August möglich, an einem Mittwochvormittag im Monat (drei Termine pro Jahr). Informationen unter Tel. 02195 / 606-341 ,-342, Standesamt Radevormwald.

Elisenturm Wuppertal



Der Ort Der Elisenturm liegt im Botanischen Garten in der Grünanlage Hardt in Wuppertal-Elberfeld.

Zusatzkosten 200 Euro.

Besonderheiten Eine frühe Terminanfrage ist angeraten. Der Turm ist die beliebteste Adresse in Wuppertal.