Ein Zugunfall in der Nähe von Leichlingen hat gestern zu Ausfällen und Umleitungen im Bahnverkehr der ganzen Region geführt. Das Unglück ereignete sich gegen 5.25 Uhr auf der Strecke Köln-Wuppertal. Von Stefan Gilsbach und Anja Wollschläger

Ein Baum war auf eine Oberleitung gefallen. Der Zugführer des sich nähernden IC Köln-Dresden habe noch versucht abzubremsen, teilten Rettungskräfte mit. Der Zusammenprall war jedoch nicht zu verhindern. Die Oberleitung riss ab, der Zug war ohne Strom.

Die 20 Fahrgäste blieben unverletzt. Sie warteten bis 7.20 Uhr im Zug, bis ausreichend Taxen in der Nähe der Unfallstelle bereitstanden, um sie nach Köln und Dortmund zu bringen. Bis Mittag war die Zugstrecke in beide Fahrtrichtungen gesperrt, gegen 13 Uhr wurde das erste Gleis wieder freigegeben. Wie die Bahn mitteilte, musste zunächst der Mast der Oberleitung repariert werden. Der Fernzug wurde mit einer Diesellok abgeschleppt.

Der Fernverkehr auf der Strecke Köln-Wuppertal wurde über Düsseldorf umgeleitet. Nach Auskunft der Pressestelle von National Express, die den Regional-Express 7 und die Regionalbahn 48 betreibt, wurde der Hauptbahnhof in Solingen während der Aufräumarbeiten nicht angefahren. Ein Ersatzverkehr habe am Morgen nicht eingerichtet werden können, da wegen des Schülerverkehrs keine Busse zur Verfügung standen, hieß es. Züge ab Opladen wurden über Düsseldorf umgeleitet. In der Gegenrichtung fuhren RB 48 und RE 7 von Vohwinkel über Düsseldorf nach Opladen. An den Bahnhöfen Solingen, Haan und Haan-Gruiten gab es Verbindungen über S-Bahnen nach Düsseldorf.

Behindert wurde auch der Pendlerverkehr nach Köln. "Deswegen war ich auch erst nach acht Uhr im Büro. Wir mussten zuerst zurück nach Wuppertal und dann über Hilden nach Düsseldorf sowie über Opladen fahren, um nach Köln zu kommen. Ich war ziemlich bedient", sagte eine Solingerin, die in Köln arbeitet.

