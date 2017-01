Solingen: IHK und Uni mit Zusammenarbeit zufrieden

Auch in diesem Jahr planen Wirtschaft und Hochschule wieder viele gemeinsame Projekte.

Eine positive Bilanz ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2016 ziehen die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Bergische Universität. Mit zahlreichen Projekten und Veranstaltungen werden beide auch im neuen Jahr gemeinsame Ziele verfolgen.

Dazu gehört die Bindung von Studierenden und Absolventen an die Unternehmen in der Region. Damit soll ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet werden. Universität und IHK führen daher die sogenannten Exkursionswochen durch. Durch diese können Studierende bergische Unternehmen und die dortigen beruflichen Möglichkeiten kennenlernen. Das jährlich stattfindende Programm kommt bei den Betrieben so gut an, dass die Unternehmensplätze für 2017 schon ausgebucht sind.

Gemeinsam engagieren sich IHK und Universität auch im Forschungsdialog Rheinland, einer Initiative der regionalen IHKs sowie von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Diese vom NRW-Wissenschaftsministerium unterstützte Initiative will die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft mit Veranstaltungen und Arbeitskreisen voranbringen.

Die Aktivitäten werden abgerundet durch weitere gemeinsame Veranstaltungen, wie zum Beispiel die "Bergischen Transfergeschichten". Das Highlight dieses Jahr ist der vierte Bergische Innovations- und Bildungskongress, der im November stattfinden wird und der strategischen Ausrichtung der Zusammenarbeit dienen soll. Die Bergische Universität hat zudem eine Forscherinnen- und Forscherdatenbank entwickelt, die die Kompetenzen der Hochschule für die Unternehmen transparent machen soll. Dass die Arbeit Früchte trägt, zeigen die jüngst veröffentlichten Ergebnisse der IHK-Standortumfrage. Die bergischen Unternehmen zeigen sich dort mit dem Studienangebot sowie der Kooperation mit der Universität sehr zufrieden.

