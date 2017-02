Solingen: Im Frühsommer beginnt der Abriss

Am Standort des bisherigen Hallenbades Vogelsang wird bis Ende nächsten Jahres ein neues Hallenbad entstehen. Das öffentliche Schwimmen wird während der Bauphase im Klingenbad ermöglicht. Von Uwe Vetter

Die Summe steht fest: Neun Millionen Euro dürfen für den Neubau des Hallenbades Vogelsang ausgegeben werden. Fest steht auch: Die Arbeiten für das neue Bad müssen spätestens Ende 2018 abgeschlossen sein, da sonst die Kreditermächtigung seitens der Bezirksregierung entfällt.

Wann das in die Jahre gekommene Hallenbad an der Focher Straße in Wald allerdings geschlossen und abgerissen wird, dafür gibt es laut der Geschäftsführerin der städtischen Bädergesellschaft, Kirsten Olsen-Buchkremer, noch keinen konkreten Termin. "Das steht noch nicht fest."

Die Ausschreibung erfolgt europaweit, und ein Generalunternehmer, der bereits über Erfahrungen im Bäderbau verfügt, ist offenbar auch noch nicht gefunden. Im Idealfall sollen hier Pläne nur noch aus der Schublade gezogen und den Solinger Verhältnissen angepasst werden. Auf dem Badgelände sollen vor Beginn des Neubaus zudem noch Bodenproben genommen werden. "Das ist Vorschrift", sagt die städtische Pressesprecherin Birgit Wenning-Paulsen. Erst wenn dies alles geklärt sei, könnte eine konkrete Zeitschiene aufgestellt werden. Wobei allerdings der eingangs erwähnte Fertigstellungstermin gesetzt ist.

Von daher, und ausgehend von einer mindestens 15-monatigen Bauzeit fürs neue Hallenbad und gut dreimonatiger Abrissarbeiten für das alte Gebäude, muss spätestens im Juli mit dem Bau-Projekt begonnen werden. "Alles soll Hand in Hand gehen", sagt der Vorsitzende des Sportausschusses, Ernst Lauterjung (SPD).

Er hat die Mitglieder des Gremiums für den morgigen Dienstag zur Sitzung in der Mediathek der OTV-Sporthalle in Ohligs eingeladen. Ganz oben auf der Tagesordnung steht der Hallenbad-Neubau. "Für uns ist das ein Projekt, auf das wir lange gewartet haben - und das wir nun gemeinsam zum Abschluss bringen", sagt der Sportausschuss-Vorsitzende.

Ernst Lauterjung begrüßt, dass die Bädergesellschaft im Vorfeld bereits Hallenbad-Nutzer mit ins Boot geholt und in der Cafeteria des Bades über den Neubau informiert habe. Anregungen der Schwimmer können so mit in die Neubau-Planungen aufgenommen werden - sofern sie umsetzbar und bezahlbar sind. Auch die Bauphase soll transparent verlaufen. Der Stadt schwebt eine "offene Baustelle" vor. "Die Planung ist sehr ambitioniert, da darf nichts schiefgehen", sagt Ernst Lauterjung auch mit Blick auf den Zeitplan.

In der Bauphase selbst werden die Vogelsang-Schwimmer ins Klingenbad ausweichen. Dort soll neben Vereins- und Schulschwimmen das öffentliche Schwimmen organisiert werden. "Es hat ein erstes Gespräch gegeben", bestätigt der Vorsitzende des Ortsverbandes Solinger Schwimmvereine, Kurt Junker. "Es ist aber noch nicht klar, wann und in welchem Umfang öffentliches Schwimmen im Klingenbad angeboten wird. Weitere Gespräche stehen noch aus." Junker geht von einem Baubeginn für das neue Hallenbad "vor den Sommerferien, wenn nicht sogar eher" aus.

Das neue Bad wird eines "von der Stange sein", wie Olsen-Buchkremer stets betonte. Die Liste der Sonderwünsche sei begrenzt. Gleichwohl werde es ein behindertengerechtes Familienbad ohne Barrieren werden, ein Therapiebecken, ein Gymnastikraum oder auch eine Fläche für Gastronomie sollen aber mit in die Ausschreibung aufgenommen werden. Natürlich auch ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen, ein Lehrschwimmbecken sowie ein Planschbecken für Kinder.

Quelle: RP