Solingen: Im Klingenbad beginnt neue Zeitrechnung

Bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen kam eine neue elektronische Zeitmessanlage zum Einsatz.

Der erste Anschlag war der Sportdezernentin höchstpersönlich vorbehalten: Dagmar Becker, in früheren Jahren Leistungsschwimmerin beim SV Solingen Süd und dem TSV Aufderhöhe, stürzte sich gemeinsam mit einer Einschwimmgruppe unterschiedlicher Generationen ins Wasser - und legte eine gute Zeit vor: 37,18 Sekunden leuchteten in roten Ziffern auf der Anzeigetafel auf, als die 55-Jährige das Ende der 50-Meter-Bahn erreicht hatte. Damit eröffnete Becker nicht nur die vom Ortsverband Solinger Schwimmer veranstalteten und vom Ohligser Turnverein (OTV) ausgerichteten Solinger Stadtmeisterschaften, sondern begründete zugleich so etwas wie eine neue Ära im Klingenbad: Denn die elektronische Zeitmessanlage feierte offiziell Premiere.

"Sie gibt uns die Gelegenheit, viele gute Wettkämpfe ausrichten zu können", freute sich Becker. Denn die bisher praktizierte, fehleranfälligere Handmessung habe in der Vergangenheit oftmals Starter von einer Teilnahme an Wettkämpfen abgehalten, erklärte etwa Thomas Fuhlbrügge, Abteilungsleiter für den Schwimmsport beim TSV Aufderhöhe: "Diese Anlage wertet sowohl das Training als auch die Veranstaltungen klar auf." Der Ortsverband der Solinger Schwimmer hatte sich mit dem Wunsch an die Verwaltung gewandt, das Solinger Vorzeigebad technisch auf den neuesten Stand zu bringen.

Neben der Zeitmessanlage galt es auch die veralteten Startblöcke zu erneuern. Sport- und Finanzausschuss bewilligten im vergangenen Mai die Mittel für die Modernisierung in Höhe von rund 61 000 Euro aus der Sportpauschale. Damit erfüllt das Klingenbad alle Voraussetzungen für hochkarätige Wettbewerbe - zumal Messungen im vergangenen Jahr bestätigt hatten, dass das 50-Meter-Becken nicht, wie Gerüchte lange besagten, zu kurz ist, sondern über die richtigen Maße verfügt. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden die festen Komponenten der neuen Anlage, wie die Anzeigetafel installiert. Die Anschlagsmatten, die über Kabel mit einem Rechner verbunden sind, können hingegen für die Wettkämpfe immer wieder an- und abmontiert werden. Die Solinger Vereine hatten dabei im Vorfeld der Meisterschaften kräftig mit angepackt. Über den Umgang mit der elektronischen Zeitmessung hatten die Kampfrichter zuvor eine gründliche Einweisung erhalten. "Das System wurde natürlich auch getestet", sagte Dominik Boes vom SV Solingen Süd. Die Anlage zeigte während des Wettkampfes "Kinderkrankheiten": "Die Schnittstelle funktioniert noch nicht", sagte Beate Globisch.

(ied)