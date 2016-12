Das war das Jahr 2016 in Solingen

Ein Horror-Clown jagt einen Jugendlichen mit einer Axt, die Stadt beschließt den Standort für die neue Arena, und die Feuerwehr löscht einen Großbrand: Wir blicken auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres zurück.

Dank hunderter Feuerwehrleute, die stundenlang gegen die Flammen kämpften, ging am Ende noch einmal alles gut: Das Jahr 2016 begann in Solingen mit dem verheerenden Brand auf dem ehemaligen Rasspe-Gelände. Vier Monate später hetzt in Aufderhöhe ein Mann seinen Schäferhund auf eine Neunjährige, die von dem Tier gebissen wird. Obwohl sie blutet, kümmert sich der Besitzer des Tieres nicht um die Schülerin. Solingen ist entsetzt.

Es gab auch schöne Momente im Jahr 2016; zum Beispiel den Starsschuss für eine Sternwarte in einem ehemaligen Gaskessel in Ohligs.

Hier geht es zu unserem Jahresrückblick für Solingen.

Hier geht es zu unserem Jahresrückblick für NRW.

Hier geht es zu unserem Dossier Jahresrückblicke.

Den gedruckten RP-Jahresrückblick "2016 – Der Blick zurück" können Sie hier bestellen.

(sef)