Solingen: Jeder dritte Arbeitslose in Solingen ist Ausländer

7343 Solinger sind arbeitslos gemeldet

Arbeitsagentur Chef Martin Klebe hat rund 250 Beschäftigte, davon etwa 60 in Solingen und rund 40 in Remscheid. Für die Betreuung der Flüchtlinge wurden fünf zusätzliche Stellen geschaffen (davon zwei in Solingen, eine in Remscheid).

Arbeitslose In Solingen waren Ende Dezember 7343 Menschen arbeitslos gemeldet, 25 mehr als im November. Im Agenturbezirk waren es 29.061 (plus 173). Rechnet man die Personen hinzu, die sich im Dezember weiterbildeten oder krank waren, kommt man auf 46.366. "Unterbeschäftigung" eingerechnet, müsste man in Solingen 2502 Personen hinzurechnen. Von den "reinen" Arbeitslosen betreute das Solinger Jobcenter 5433 Menschen, die Agentur 1910.

Offene Stellen Ende Dezember wusste die Arbeitsagentur von 1082 offenen Stellen, 178 mehr als vor einem Jahr.