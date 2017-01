Solingen: Junge "Botschafter" werben für Solingen

Erfolgreiche Solinger wie "Mister Germany" Florian Molzahn, Quiz-Millionär Leon Windscheid, Pulitzer-Preisträger Daniel Etter und Ausbildungs-Absolventin Janina Pahl sollen künftig das Image der Stadt mitprägen. Von Alexander Riedel

Flammende Esse, singende "Schlieper" und die wild wogende Wupper - diese Bilder prägen den Blick auf Solingen seit jeher. "Und wir haben uns im Image der Klingenstadt eingemauert", sagt Stadt-Sprecher Lutz Peters. Das soll in Zukunft vielfältiger werden. "Wir wollen, dass konkrete Menschen der Stadt ein unverwechselbares Profil geben und die Begeisterung für ihre Heimat nach außen tragen", erklärt Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Zu diesem Zweck hat die Stadt eine neue Auszeichnung für Bürger ersonnen, die mit bemerkenswerten Erfolgen auch über die Grenzen Solingens hinaus von sich reden machten: Einmal im Jahr will der Chef der Verwaltung die "Solingen-Botschafter" küren.

"Wir wollen damit eine neue Tradition begründen", bekräftigt Kurzbach - und stellt zugleich die ersten vier Geehrten vor, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Personal- und Athletik-Trainer Florian Molzahn erlangte den Titel "Mister Germany 2016". Darüber hinaus unterstützt er seit drei Jahren den Verein Fontanherzen im Einsatz für herzkranke Kinder. Psychologie-Doktorant Leon Windscheid wiederum machte sich einen Namen als Gewinner der Show "Wer wird Millionär" und investierte einen Teil des Geldes in das Partyschiff "MS Günther". Zudem unterstützte er ein Flüchtlingsprojekt. Fotojournalist Daniel Etter gewann mit einem Bild aus einer Fotoserie über Flüchtlinge im vergangenen Jahr in New York den berühmten Pulitzer Preis. Und Janina Pahl schloss im Jahr 2015 ihre Ausbildung zur Fachkraft für Lederverarbeitung mit 99 von 100 Prüfungspunkten ab - und gehörte damit zu den bundesweit besten Auszubildenden. Beschäftigt ist sie bei der Feintäschnerei Klaus Ueberholz an der Behringstraße.

Zwar wohnen nicht alle der "Solingen Botschafter" selbst noch in der Klingenstadt. Das ist aber nicht unbedingt entscheidend: "Sie alle haben eine hohe Verbundenheit mit Solingen und wollen für die Stadt werben", betont Kurzbach. Wie das Engagement der "Botschafter" für Solingen konkret aussehen wird, ist noch nicht ganz sicher. Geplant ist aber, sie in Zukunft auch in Veranstaltungen zur Vermarktung der Stadt einzubinden.

Zu den Initiatoren der Ehrung gehört neben Kurzbachs Büroleiter Erwin Kohnke auch Südpark-Managerin Petra Krötzsch. Sie gestaltete gemeinsam mit der Firma Alchemy Productions kleine filmische "Lobhudeleien" auf die "Botschafter", die bald auch auf der städtischen Web-Präsenz zu sehen sein werden. Dazu befragte Moderatorin Luisa Skrabic Wegbegleiter und andere Bürger.

Und wie es sich für eine besondere Auszeichnung gehört, soll sie im Rahmen einer festlichen Veranstaltung verliehen werden: Die findet am 20. Januar mit musikalischer Begleitung von "See You" und Jannik Föste im Restaurant "Stückgut" statt. Auf der Gästeliste sollen dabei neben Beigeordneten der Stadt und Fraktionsvorsitzenden der Ratsparteien vor allem Familienmitglieder und Freunde der Geehrten stehen. Aber auch ausgeloste Solinger Bürger können am Empfang teilnehmen. Sie wandeln dann ähnlich wie bei anderen Ehrenanlässen wohl auch über einen edlen Teppich - aber keinen roten, wie Petra Krötzsch einwirft, sondern Solingen-typisch in blau.

Quelle: RP