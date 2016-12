Aktion Wunschzettel in Solingen: Kinder freuen sich über Geschenke

Bei der Bescherung der Aktion Wunschzettel in Solingen erhielten fast 700 Mädchen und Jungen ihre Weihnachtspräsente. Die Geschenke gingen an Kinder, deren Eltern bei der Solinger Tafel registriert sind. Von Verena Kensbock

Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Bescherung sitzen die ersten Kinder mit ihren Eltern im Großen Konzertsaal des Theater und Konzerthauses und warten gespannt auf den Weihnachtsmann. Die bunt verpackten Pakete liegen vorbereitet auf den Tischen, und die fleißigen Helfer reiben sich die Hände. Weit mehr als 600 Kinder haben bei der Aktion Wunschzettel mitgemacht - und so türmen sich ebenso viele Präsente in dem Saal.

Die Geschwister Laura und Justin waren früh da und haben Plätze in der Mitte des Saals ergattert. "Letztes Jahr war ich ganz aufgeregt, aber dieses Mal gar nicht", sagt Laura wie aus der Pistole geschossen und baumelt wild mit den Füßen in der Luft. "Ich habe mir ein Spiel oder einen Roller gewünscht", quietscht die Fünfjährige hinterher. Genau wie ihr Bruder Justin, acht Jahre alt. "Mal sehen, was es wird. So bleibt noch ein bisschen Überraschung", ergänzt Manuela Schurowski, die Mutter von Laura und Justin. Schon seit acht Jahren - also seit Justins Geburt - ist die Familie bei der Aktion Wunschzettel dabei.

"Wir packen alle Wünsche ein, und ist der Wunsch auch noch so klein", singen die Jungen und Mädchen der Sängerjugend Solingen unter der Leitung von Ingrid Goethe-Fliersbach auf der Bühne. Und fassen somit auch die Idee der Aktion Wunschzettel zusammen. Die Aktion der Tafel und der Solinger Morgenpost hat nun schon neunjährige Tradition. Seit 2008 füllen Kinder, deren Eltern bei der Tafel registriert sind, jedes Jahr Wunschzettel mit ihren erträumten Weihnachtsgeschenken aus. Diese werden von Morgenpost-Lesern, Firmen oder weiteren Unterstützern besorgt und verpackt, in die Redaktion gebracht - und von dort gelangen sie schließlich durch fleißige Helfer zur großen Bescherung in den Konzertsaal. So bekommen auch Kinder aus solchen Familien große Geschenke, für die gerade die Weihnachtszeit schwierig ist. Und, das bestätigt Manuela Schurowski: Die Bescherung ist immer ein Erlebnis. "Es ist schön, wenn der Chor singt und der Weihnachtsmann die Geschenke verteilt." Vor dem, versichert Laura, habe sie keine Angst. "Ich habe mich immer auf den Weihnachtsmann gefreut."

In dem großen Saal sind nun alle Plätze besetzt, viele Eltern müssen am Rand stehen. Nach drei lauten "Weihnachtsmann"-Rufen der Kinder tritt der rot-weiß gekleidete Mann mit dem bauschigen Bart aus der Tür und ins Getümmel, grüßt die Eltern und Kinder und nimmt seinen Platz auf der Bühne ein. Nun ist Laura vielleicht doch ein wenig aufgeregt, als der Weihnachtsmann ihren Namen vorliest und sie nach vorne auf die Bühne muss, um ihr Geschenk abzuholen.

Auch zwei Kinder aus der ersten Reihe, Amela und Daniel Salik, dürfen ihre Präsente vom Weihnachtsmann persönlich entgegennehmen. "Ich habe mir eine Puppe gewünscht", sagt die siebenjährige Amela leise und lächelt. Ihr Bruder Daniel hat den diesjährigen Geschenke-Trend mitgemacht und sich einen Roller gewünscht. Bei mehr als 30 Kindern standen die silberfarbenen Flitzer auf den Wunschzetteln.

Und der achtjährige Daniel verrät, woran das liegt: "Rollerfahren macht mir richtig Spaß. Ich habe das bei einem Freund ausprobiert, und deshalb würde ich gerne einen eigenen Roller haben." Und den soll er auch bekommen. Am Ende gehen alle Kinder mit einem Geschenk in der Hand aus dem Saal.

Viele nutzen noch die Gelegenheit, sich persönlich beim Weihnachtsmann zu bedanken, ihm die Hand zu schütteln und ein Foto zu schießen. Auch Laura und Justin tragen ihre Pakete nach draußen. Familie Schurowski lässt die Geschenke aber noch bis Heiligabend eingepackt. Bis dahin werden sie unterm Weihnachtsbaum liegen. "Der steht dieses Mal in meinem Zimmer", versichert Laura. "Toll, oder ?"

