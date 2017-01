Solingen: "Kölner Höfe" werden aufgestockt

Arzt aus der Domstadt eröffnet im Mai eine "Zahnstation". Von Fred Lothar Melchior

"Die Aussicht ist fantastisch", freut sich Dr. Eduard Stappler. Aber es ist weniger der Blick auf die Lutherkirche oder die bergischen Höhen, der den Kölner Zahnmediziner in die Solinger City zieht. Es sind die anderen Praxen in den "Kölner Höfen", die der 43-Jährige als ideales Umfeld für seine vierte Niederlassung sieht: "Viele Erkrankungen sind multikausal. Es ist sehr wichtig, andere Disziplinen mit ins Boot zu holen."

Für den zusätzlichen Mieter baut Dr. Norbert Zimmermann das "Boot" aus: In der vierten Etage des ehemaligen Postgebäudes an der Birkerstraße in der City entsteht das neue 370 Quadratmeter große medizinische Versorgungszentrum. Dort gab es früher nur einen 140 qm großen Sozialraum und eine Dachterrasse. Zimmermann nimmt rund zwei Millionen Euro in die Hand. Stappler und weitere Investoren geben 700.000 bis 800.000 Euro aus - unter anderem für ein etwa 170.000 Euro teures DVT-Gerät (Dental Volumen Tomographie).

Acht Zahnärzte sollen an der Birkerstraße arbeiten. Begonnen werden soll am 1. Mai mit vier Medizinern, wobei Eduard Stappler anfangs auch selbst am Bohrer stehen will. Das Konzept des Kölner Zahnmediziners sieht eine Mischung aus Generalisten und Spezialisten vor - Fachleute für Implantologie, Prothetik, Paradontologie, Wurzelbehandlung und CMD ("Knirschen").

Erprobt wurde das von Stappler entwickelte Behandlungskonzept in Köln. Seit 2007 praktizieren er und sein zehnköpfiges Team an der Zeughausstraße; zunächst auf rund 500, seit 2012 auf 1000 qm. Seit November 2015 gibt es eine Dependance in Erftstadt, die von Ehefrau Dr. Julia Stappler geleitet wird. Ein weiterer Standort in Frechen soll am 6. Februar eröffnet werden.

In allen Städten sucht man die Kooperation nicht nur mit anderen Disziplinen, sondern auch mit anderen Zahnmedizinern. Stappler: "Wir führen bereits Gespräche mit Praxen in Solingen und im Umland." Bei Bedarf kämen Experten aus dem "Mutterschiff" auch an andere Orte.

Auch in der Klingenstadt sollen die Patienten so behandelt werden, "wie ich selber gerne behandelt werden würde", sagt Stappler und verspricht: "Es wird keine Privatpraxis." Die Ärzte, die ab dem Frühjahr an der Birkerstraße praktizieren, lernen das Behandlungskonzept ab Februar in Köln kennen. Stappler: "Meine Erfahrung aus 15 Jahren Zahnmedizin ist, dass oft die Systematik nicht stimmt."

Der Umbau in der vierten Etage der "Kölner Höfe" bleibt nicht der letzte: Mitte Februar werden die Räume des Sanitätshauses SvB neben der Stadt-Sparkasse frei. Siegfried von Bültzingslöwen zieht aus, und Norbert Zimmermann will dort einen 80 Quadratmeter großen Versammlungsraum einrichten. Ansonsten sind nur noch 170 qm frei.

