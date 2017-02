Solingen: Kunden stehen in neuer Aldi-Filiale Schlange

Der Discounter hat gestern seinen Markt am Wasserturm nach einer umfangereichen Modernisierung wieder in Betrieb genommen. Von Martin Oberpriller

Der erste Ansturm war am Morgen gegen kurz vor 10 Uhr zunächst wenigstens ein bisschen abgeflaut. Doch auf der großen Stellfläche vor dem Ladenlokal kam es noch eine ganze Weile einem wahren Geduldsspiel gleich, einen Parkplatz zu finden. Aldi-Nord hat gestern seine rundum modernisierte Filiale am Solinger Wasserturm wiedereröffnet. Und zumindest die Premiere erfüllte schon einmal die Hoffnungen, die die Verantwortlichen zuvor in ihr neues Geschäft gesteckt hatten. Denn zumindest am ersten Tag stürmten die Kunden den Discounter an der Schlagbaumer Straße regelrecht, so dass sich zwischenzeitlich an den Kassen lange Schlagen bildeten.

"Dabei fallen die vielen Menschen im Geschäft selbst gar nicht so auf", staunte derweil ein Mann, der zusammen mit seiner Ehefrau zum Shoppen und Umschauen gekommen war - wobei der Solinger mit diesen Worten, ohne es zu ahnen, dem Geschäftsführer der Aldi-Regionalgesellschaft Radevormwald, Thomas Pfeifer, aus der Seele sprach. Tatsächlich nämlich war es im Vorfeld der Wiedereröffnung ein Ziel des Discounter-Riesen gewesen, innerhalb des neuen Marktes alles ein wenig großzügiger sowie weniger beengt als früher erscheinen zu lassen.

Aus diesem Grund war in den zurückliegenden Monaten nicht allein die eigentliche Verkaufsfläche am Wasserturm von vormals 800 auf nunmehr 1200 Quadratmeter vergrößert worden. Vielmehr wurde auch die gesamte Konzeption des Geschäftes, also die Anordnung der Waren und deren Präsentation, neu gestaltet, wie Geschäftsführer Pfeifer am Montag in einer vergleichsweise etwas ruhigeren Minute erläuterte.

Statt Regale voller Flaschen edel wirkende Ständer in der Anmutung von Weinkisten, anstelle von Kartons aufgeräumte Bords mit Waren sowie Kühl- und Tiefkühlschränke, die die alten Truhen ersetzen: Am Wasserturm setzte Aldi erstmals ein vollkommen umgestaltetes Konzept um, das in Zukunft als Vorlage für alle Geschäfte des Discounters in der Region dienen soll.

Indes sind es aber nicht allein die großen Veränderungen wie etwa breitere Gänge und Querwege, die die Kunden anders auf der Verkaufsfläche verteilen. Denn darüber hinaus zogen die Aldi-Planer bei der Umsetzung auch scheinbar banale Aspekte in ihre Überlegungen mit ein.

"Was bislang fehlte, waren zum Beispiel Einkaufskörbe für Kunden, die nicht so viele Artikel kaufen wollen", erinnerte sich Thomas Pfeifer mit Blick auf die blauen Plastik-Tragegeräte, die am Wasserturm fortan genauso eine Selbstverständlichkeit sind wie Öffnungszeiten, die sich den Kaufgewohnheiten vor allem berufstätiger Menschen angepasst haben. So wird der Markt Schlagbaumer Straße zukünftig montags bis samstags immer zwischen 8 und 21 Uhr geöffnet haben.

Ein Service, der bei vielen Kunden anscheinend gut ankommt. "Ich werde die längeren Zeiten auf alle Fälle nutzen", kündigte schon einmal eine Frau an, die in Wuppertal lebt, aber jeden Morgen sowie jeden Abend auf dem Weg zur und von der Arbeit am Aldi Wasserturm vorbeikommt. "Gerade wenn man unregelmäßige Arbeitszeiten hat, sind längere Öffnungen ein Segen", betonte die Kundin, die gestern auf der Fahrt ins Büro einen Zwischenstopp eingelegt hatte.

Wobei der Start in den Arbeitstag noch zusätzlich "versüßt" wurde. Denn zur Premiere des neuen Marktes und zur Feier des Tages schenkten die 24 Angestellten der Filiale an alle Besucher kostenlosen Kaffee aus.

Quelle: RP