Top-Tipp: Kunst, Bücher und offene Geschäfte

SOLINGEN (uwv/deho) Die Diskussion um verkaufsoffene Sonntage ist noch nicht beendet. Mitte März treffen sich Vertreter des Einzelhandels, der Gewerkschaft Verdi, der Kirchen und der Stadt unter der Moderation des Beigeordneten Jan Welzel erneut am Runden Tisch, um weitere verkaufsoffenen Sonntage im Laufe des Jahres zu ermöglichen. Drei wurden bislang einvernehmlich genehmigt.

Und völlig unstrittig war im Vorfeld der verkaufsoffene Sonntag in Ohligs am kommenden 5. März: Neben dem Büchermarkt und offenen Läden von 13 bis 18 Uhr wird es hier außerdem zum ersten Mal eine "Kunstmeile" auf der Grünstraße geben - in Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft "city-art-project" um Timm Kronenberg. Unter dem Motto "Kunst vernetzt & verbindet" stellen 16 Künstler in Zelten auf der Grünstraße aus. Sowohl der Bücher- als auch der Kunstmarkt beginnen um 11 Uhr, um 12 Uhr wird die Veranstaltung offiziell eröffnet. Musikalisch begleitet wird das Fest von "Me&Mr. B" mit Holger Brinkmann. Drei weitere Musiker haben ihre Auftritte im Musikzelt auf der Grünstraße angekündigt: Franzi Rockzz, Gloria & Frank Göllmann und Volker Eigemann.

Zum Programm gehört auch eine "interaktive Mitmach-Kunst": So können Besucher dem Künstler Zoran Velinov bei der Arbeit mit Kohle über die Schulter gucken. Außerdem können im Zelt von Waltraud Lademann Figuren aus Aludraht und Stein gewickelt werden. Die Kunst soll den Büchermarkt dabei keineswegs verdrängen: "Vielmehr ergänzen sich beide Aktionen gegenseitig", stellt Kronenberg klar.

Die Stände der Antiquare auf dem "Ohligser Büchermarkt" bieten Lesestoff für Jung und Alt. Und mit etwas Glück findet man unter den Schallplatten ein seltenes Fundstück.

So. 5. März, ab 13 Uhr Solingen-Ohligs

Quelle: RP