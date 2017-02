Solingen: Kurzbach im Vorstand der Metropolregion

Oberbürgermeister Tim Kurzbach ist gestern bei der Gründungsversammlung der Metropolregion

Rheinland in Düsseldorf einstimmig in den Vorstand gewählt worden. Kurzbach trat mit Unterstützung Wuppertals, Remscheids und der anderen in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land organisierten Kreise an.

Die Gründung der Metropolregion wird auch von den Industrie- und Handelskammern in der Region begrüßt. Denn das Rheinland habe aus Sicht der IHKs beste Voraussetzungen, um im internationalen Wettbewerb eine wichtige Rolle zu spielen. "Die Herausforderungen für die Wirtschaft lassen sich ohne intensive Zusammenarbeit nicht bewältigen. Besonders die Verkehrsinfrastruktur und das Standortmarketing können nur mit gemeinsamen Kräften erfolgreich gestemmt werden", sagt der Hauptgeschäftsführer der Bergischen IHK, Michael Wenge.

Sieben rheinische Industrie- und Handelskammern setzen sich seit 2009 für eine Metropolregion ein. Sie hoffen nun, dass zügig arbeitsfähige und effiziente Strukturen geschaffen werden und der gegründete Verein bald sein Arbeitsprogramm 2017 und 2018 auflegt. "Erste Erfolge beim Standortmarketing sollten schon nach einem Jahr sichtbar werden", so Michael Wenge.

