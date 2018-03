später lesen Jugendherberge Kurzbach übergibt Burger Resolution FOTO: Melchior, Fred Lothar FOTO: Melchior, Fred Lothar 2018-03-02T19:37+0100 2018-03-03T00:00+0100

Nach einigem Hin und Her klappte es doch noch. Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat gestern einem Vertreter des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) die Burger Resolution ausgehändigt, in der sich Politiker und Verwaltungschefs aus der Region für den Erhalt der von der Schließung bedrohten Jugendherberge in Oberburg stark machen.