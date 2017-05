später lesen Landtagswahl Nrw 2017-05-02T19:52+0200 2017-05-03T00:00+0200

Gestern hatte Marina Dobbert, Kandidatin der SPD im Wahlkreis 34, neben den Terminen in ihrem Wahlkampfkalender, auch noch einen Einkaufszettel abzuarbeiten. Darauf stand eine neue Hose für ihren 14 Monate alten Enkel, dem die Großmutter versprochen hatte, im Matsch zu spielen. Dementsprechend musste eine "Matschhose" her - was kein Sinnbild sein soll für die Aufgaben, die sich Dobbert für den Fall vorgenommen hat, dass sie am 14. Mai in den Landtag einzieht. Statt politischer Schlammschlachten setzt die 59 Jahre alte Sozialdemokratin auf Sachthemen. Wobei der Arbeitsvermittlerin bei der Arbeitsagentur Solingen / Wuppertal vor allem drei große Bereiche besonders am Herzen liegen: Sport, Arbeit sowie Soziales.