später lesen Solingen LVR-Klinik wird Anfang 2018 eröffnet FOTO: Martin Kempner FOTO: Martin Kempner Teilen

Twittern







Der Landschaftsverband Rheinland investiert an der Frankenstraße in einen Neubau der LVR-Klinik Langenfeld rund zehn Millionen Euro. In der psychiatrischen Dependance wird ein stationäres Angebot mit 40 Betten entstehen. Von Uwe Vetter