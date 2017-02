später lesen Solingen Mann kommt nach Schlägerei bei Party in Klinik 2017-02-27T17:28+0100 2017-02-28T00:00+0100

Eine Karnevalsfeier in Wald ist am Wochenende zu einer wüsten Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei gestern meldete, wurde dabei ein 52-jähriger Mann derart schwer verletzt, so dass er später in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge war es auf der Party an der Friedrich-Ebert-Straße gegen kurz vor 23 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen dem 52-Jährigen sowie mehreren jüngeren Männern gekommen. Offensichtlich geriet die Auseinandersetzung dann aber ziemlich schnell außer Kontrolle.