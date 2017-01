später lesen Solingen Mann nach Streit um eine Fahrkarte verletzt Teilen

Twittern







Das alte Jahr hätte für einen 28-jährigen Mann aus Solingen beinahe tragisch geendet. Wie die für die Bewachung von Bahnanlagen zuständige Bundespolizei gestern meldete, war der Solinger an Silvester am Dortmunder Hauptbahnhof nämlich in ein Gleisbett geraten und musste später in eine Klinik eingeliefert werden.